Szijjártó: EU-Verordnung zum Gasverbrauch „missachtet die Interessen Ungarns“

Der Vorschlag der Europäischen Union zur Senkung des Gasverbrauchs sei „unbegründet, nicht umsetzbar und missachtet völlig die Interessen des ungarischen Volkes“, daher werde die ungarische Regierung gegen die Verabschiedung stimmen, sagte der ungarische Außenminister am Dienstag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach einer Erklärung des Außenministeriums sagte Péter Szijjártó nach einem Treffen der Energieminister der Gemeinschaft, dass eine politische Einigung erzielt worden sei, der eine schriftliche Abstimmung folgen solle, „deren Ergebnis zu erwarten ist“. „Wir waren das einzige Land, das angedeutet hat, dass wir gegen (den Vorschlag) stimmen würden“, so Szijjártó. Unter Verweis auf die EU-Verträge sagte Szijjártó, dass es in die nationale Zuständigkeit falle, die Struktur der Energieversorgung eines Mitgliedslandes zu bestimmen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, was den Vorschlag aus rechtlicher Sicht „zumindest fragwürdig“ mache. Wenn die Europäische Kommission oder fünf Mitgliedstaaten dies beschließen, kann der Europäische Rat eine Warnung herausgeben und die Mitgliedstaaten verpflichten, ihren Verbrauch um 15 % im Vergleich zu ihrem Durchschnittsverbrauch der letzten fünf Jahre zu senken.

Szijjártó kritisierte die EU dafür, dass sie die „besondere Situation“ Ungarns mit einem besonders hohen Anteil von Erdgas an der Energieversorgung außer Acht lasse. Etwa die Hälfte des gesamten Gasverbrauchs entfalle auf die Haushalte, was ebenfalls außergewöhnlich hoch sei, sagte er. Der Minister warnte auch davor, dass sich die Verordnung negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU auswirken könnte. „Es wird Gas in den Speichern geben, dessen Verwendung wir nicht zulassen werden… das wird eine schreckliche Auswirkung auf die europäischen Volkswirtschaften haben“, sagte er. Szijjártó sagte, die ungarische Regierung verfolge eine „verantwortungsvolle Energiepolitik“ und die Gasspeicher des Landes seien zu 28,5 % des Jahresverbrauchs gefüllt, während der europäische Durchschnitt bei 18 % liege.

Er betonte auch, dass Ungarns Lieferungen aufgrund seiner langfristigen Verträge und der südlichen Pipeline, „wegen dessen Bau das Land damals ernsthaft angegriffen wurde“, stabil seien. Mehr als die Hälfte der ungarischen Gaslieferungen kommen aus dem Süden, wobei „100 % der vertraglich vereinbarten Menge garantiert sind, während es bei den nördlichen und westlichen Routen derzeit 53 % sind“. Die Regierung setzt sich dafür ein, die Versorgung des Landes sicherzustellen, um Privatpersonen und Unternehmen vor einer „prekären Situation zu bewahren, in der sie auf ausreichend Gas verzichten müssen“, so Szijjártó. Er fügte hinzu, dass die Regierung „vielversprechende Fortschritte“ bei den Gesprächen über den Kauf von zusätzlichen 700 Millionen Kubikmetern Gas mache.