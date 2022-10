Siófok: XV. Gedenktage für den Operettenkomponisten Emmrich Kálmán

Anlässlich des 140. Geburtstages widmete die Geburtsstadt Siófok dem weltberühmten Operettenkomponisten Emmrich Kálmán ein ganzes Gedenkjahr, das seinen Höhepunkt mit den Veranstaltungen unter dem Titel „Leidenschaftliches Jahrhundert – Begegnung der Vergangenheit mit der Gegenwart” rund um den 24. Oktober 2022 im Kulturhaus und im Kálmán-Museum findet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Emmrich Kálmán schenkte der Welt berühmte Operetten, wie „Die Csárdásfürstin“, „Gräfin Mariza“ oder „Die Zirkusprinzessin“. Die zeitlosen Melodien des Komponisten erfreuen die Zuhörer das ganze Jahr über auch am Musikpavillon unweit seines Geburtshauses im Park vor dem Bahnhof von Siófok. Das kleine Museum im Geburtshaus gibt einen Einblick in das Leben des bis heute äußerst beliebten Komponisten.

Die Veranstaltungen der im Rahmen der Ausschreibung Veszprém Balaton-Europäische Kulturhauptstadt 2023 durchgeführten XV. Kálmán Gedenktage können nach vorheriger Registration – bis 21. Oktober wochentags zwischen 12 und 18 Uhr persönlich an der Kasse im Kulturhaus KIKK am Fő tér oder unter der Telefonnummer 0036 (84) 311-855 sowie via Internet unter https://muvelodesikozpont-siofok.hu/esemenyek/2022-oktober-24-oktober-28/ – kostenlos besucht werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Programm der Kálmán Gedenktage:

24. Oktober

16 Uhr – Kranzniederlegung am Kálmán-Gedenkhaus

18 Uhr – Eröffnung der Ausstellung „Bilder von Emmrich Kálmán und seiner Familie” in der oberen Etage des Kulturhauses

19 Uhr – „Ich sage es dir in einem Lied” – Musikalisches Stück des Hadar Theaters im großen Theatersaal

25. Oktober

18 Uhr – Vortrag des Musikhistorikers Tamás Zelinka zu „Der vielschichtige Emmrich Kálmán“ im kleinen Saal des Kulturhauses (in ungarischer Sprache)

19 Uhr – „Herr Zerkovitz, aufgewacht!” – musikalische Komödie in der Aufführung des Ungarischen Musiktheaters im großen Theatersaal

26. Oktober

19 Uhr – Operetten-Gala im großen Theatersaal – in der Aufführung von Künstlern, die mit der Kálmán-Gedenkplakette geehrt wurden

27. Oktober

19 Uhr – „Emmrich Kálmán – in 120 Minuten um die Welt“, Melodien des Operettenkönigs in der Aufführung des Monarchia-Theaters im großen Theatersaal

28. Oktober

19 Uhr – „Die schönsten Melodien von Emmrich Kálmán“ – gespielt von der Apáti Dixieland Band im großen Theatersaal

Vom 25. bis 28. Oktober finden zwischen 17 und 18 Uhr Stadtrundfahrten mit dem sogenannten „Kálmán Expressz” vom Fő tér statt. In der städtischen Bimmelbahn erklingen die schönsten Melodien von Emmrich Kálmán.