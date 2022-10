Novák: EU-Sanktionen sind nötig, um den russischen Aggressor zu bestrafen, nicht Europa

Es sind Wirtschaftssanktionen der EU erforderlich, die den russischen Aggressor in ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen, nicht die europäische Wirtschaft, sagte Präsidentin Katalin Novák am Freitag in Bratislava nach einem Treffen mit ihrer slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputová – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Position Ungarns, so Novák auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, sei von Anfang an klar gewesen. „Wir verurteilen die russische Aggression und ihren Angriff auf die Ukraine und unterstützen die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine“, sagte sie. Mit Blick auf die Ausnahmen vom Ölembargo erklärte die Präsidentin, dass sowohl die Slowakei als auch Ungarn von „guten Kompromissen“ in Bezug auf die Sanktionen gegen Russland profitiert hätten. Eine Bewertung der Auswirkungen der aktuellen und geplanten Sanktionen sei jedoch erforderlich, fügte Novák hinzu. Die Präsidentin sagte, sie werde bei ihrem Treffen am Freitag vorschlagen, dass der slowakische Premierminister Eduard Heger ebenfalls Sanktionspakete unterstützt, die den russischen Aggressor in ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen und nicht die europäische Wirtschaft.

Was die Frage der militärischen Unterstützung der Ukraine betrifft, stellte Novák einen Unterschied zwischen den Positionen der Slowakei und Ungarns fest, fügte jedoch hinzu, dass beide Länder eine große Zahl ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen hätten. „Die Schaffung von Frieden liegt im Interesse und ist ein Hauptziel unserer beiden Länder, während die Aussichten, dies zu erreichen, nicht so positiv sind“, sagte sie.

In Bezug auf die illegale Migration bezeichnete Novák es als gemeinsames Interesse, die Wiedereinführung nationaler Grenzkontrollen zwischen den Ländern des Schengen-Raums zu vermeiden und die Schengen-Außengrenzen zu stärken.

Sie sprach auch die Frage der Minderheiten an und wies darauf hin, dass nach der jüngsten Volkszählung in der Slowakei etwa eine halbe Million Ungarn leben. Die Möglichkeit, ihre Rechte wahrzunehmen, sei für Ungarn von größter Bedeutung, sagte sie und fügte hinzu, dass sie ihre slowakische Amtskollegin gebeten habe, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die ungarische Gemeinschaft ihre nationale Identität bewahren könne. Novák sagte, dass die 35.000 Mitglieder zählende slowakische Minderheit in Ungarn einen parlamentarischen Vertreter habe und dass sich die Zahl der slowakischen Schulen verdreifacht habe und mehrere slowakische Kultureinrichtungen gegründet worden seien. Novák hob die Bedeutung der Zusammenarbeit in der Visegrad-Gruppe hervor, der die Slowakei, Ungarn, Tschechien und Polen angehören. Die V4 sei „alternativlos, sie ist eine Plattform für uns, um unsere gemeinsamen Interessen innerhalb der EU am effektivsten zu vertreten“, sagte sie und bat ihre slowakische Amtskollegin um Unterstützung bei der Zuteilung der Ungarn zustehenden Mittel durch die EU.

In Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen stellte Novák fest, dass die Slowakei Ungarns zweitgrößter Wirtschaftspartner ist. Darüber hinaus wies sie darauf hin, dass die Zahl der Grenzübergangsstellen zwischen den beiden Ländern weiter zunimmt und bis Ende 2023 41 in Betrieb sein werden. Zum Thema Kultur merkte Novák an, dass die Slowakei Ehrengast des diesjährigen Internationalen Buchfestivals ist, das am Donnerstag in Budapest eröffnet wurde. Zu den bevorstehenden Kommunalwahlen in der Slowakei befragt, begrüßte Novák die Zusammenarbeit zwischen den ungarischen Parteien und ermutigte die Ungarn, ihre Stimme abzugeben.