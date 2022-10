Szijjártó: Russland beginnt mit der Herstellung von Reaktorbehältern für Paks

Während die Erdarbeiten für die Aufrüstung des Kernkraftwerks Paks in Zentralungarn im Gange sind, hat die Herstellung von Reaktorbehältern für die Anlage in Russland begonnen, sagte Péter Szijjártó, Ungarns Minister für Außenbeziehungen und Handel, am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Reaktorbehälter sind im Wesentlichen das Herzstück der Anlage, in dem eine kontrollierte Kettenreaktion stattfindet, die Energie erzeugt, sagte er auf Facebook. „Da die Atombehörde alle Genehmigungen erteilt hat und die ungarischen Experten alle erforderlichen Prüfungen durchgeführt haben, sind alle Voraussetzungen für die Herstellung der 330 Tonnen schweren und über 11 Meter hohen Reaktorbehälter gegeben. Die erste Phase der Technologie ist das Schmieden“, sagte er.