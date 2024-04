Herstellung des Reaktorbehälters von Paks 2 in St. Petersburg im Gange

Die für die neuen Reaktorblöcke in Paks hergestellte Schmelzfalle ist fertig, und ein weiteres großes Bauteil, der Reaktorbehälter, wird in St. Petersburg hergestellt, sagte der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf eine Frage auf einer Pressekonferenz zu einem anderen Thema antwortete Péter Szijjártó, die Herstellung dieser Komponenten sei ein „Meilenstein“. Die Schmelzfalle werde im Sommer in Ungarn eintreffen, früher als geplant, sagte er. Der Reaktorbehälter, „das Herz des Reaktors, in dem die eigentliche Kettenreaktion abläuft“, wird 11 Meter hoch sein und einen Durchmesser von 4,5 Metern haben, mit einer Wandstärke von 30 cm, sagte Szijjártó. Er wird 330 Tonnen wiegen, fügte er hinzu. Der Reaktorbehälter muss mindestens 60 Jahre lang „bei 330 Grad Celsius und einem Druck von 162 bar“ in Betrieb sein, sagte er. Die Aufrüstung von Paks schreite planmäßig voran, fügte Szijjártó hinzu. Die Inbetriebnahme der neuen Blöcke zu Beginn des neuen Jahrzehnts werde einen großen Schritt in Richtung Energiesicherheit bedeuten, sagte er.