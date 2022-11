Szijjártó: Ungarn ist auf Störungen in der Druschba-Pipeline vorbereitet

Die ungarische Regierung ist auf die Unterbrechung der Rohöllieferungen über die Druschba-Pipeline aufgrund russischer Raketenangriffe auf das ukrainische Energienetz vorbereitet, so der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Unterbrechungen seien durch Schäden an den ukrainischen Systemen, die die Pipeline versorgen, verursacht worden, sagte Péter Szijjártó nach einem Treffen mit wichtigen Vertretern des Energiesektors, wie das Außenministerium mitteilte. Er fügte hinzu, dass die Pipeline ständig repariert werde. Szijjártó sagte, dass die von der Europäischen Union wegen des Krieges verhängten Sanktionen „die Situation nur verschlimmern“ und argumentierte, dass „diese offensichtlich erfolglosen Maßnahmen“ zu einer Energiekrise geführt hätten und „Europa mehr schaden als denjenigen, denen sie auferlegt wurden“.

Mit Blick auf das für Donnerstag anberaumte Treffen der EU-Energieminister sagte Szijjártó, es habe den Anschein, dass „Brüssel weitere unzureichende Vorschläge unterbreitet hat, die Europa Probleme bereiten werden“. Er bezeichnete diesen Plan als eine „gefährliche und schlechte Idee“, die zu weiteren Problemen auf dem europäischen Energiemarkt führen werde.

Der Minister kündigte an, dass er den Standpunkt Ungarns in dieser Angelegenheit bei dem Treffen deutlich machen werde. „Wir werden morgen in Brüssel und dann im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens in den kommenden Wochen dafür kämpfen, dass Ungarn Ausnahmen von der Umsetzung sowohl der Obergrenze für Gas- als auch für Ölpreise erhält“, sagte Szijjártó.

Dass Ungarn sein Öl aus Russland beziehe, sei „kein politisches Statement“, sagte er und fügte hinzu, dies sei derzeit die einzige Möglichkeit, die Sicherheit der Ölversorgung des Landes zu gewährleisten. Aus diesem Grund, so der Außenminister, habe Ungarn dafür gekämpft, dass die Pipeline-Lieferungen von russischem Öl vom EU-Embargo ausgenommen werden. Szijjártó sagte, dass er dieses Mal dafür kämpfen werde, dass die Pipeline-Rohöllieferungen und die langfristigen Gaslieferverträge von den Preisobergrenzen ausgenommen werden. „Wenn wir dies erreichen können, wird Ungarns Energiesicherheit intakt bleiben“, sagte der Minister.