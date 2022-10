Forint weiter fest im Zuge der NBH-Maßnahmen

Der Forint hat sich am Montag weiter gefestigt, da die von der Ungarischen Nationalbank (NBH) am Freitag angekündigten politischen Maßnahmen den Markt beeinflussten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die NBH begann mit der Durchführung regelmäßiger Tender für O/N-Einlagen zu einem Zinssatz von 18 %, der deutlich über dem Leitzins von 13 % liegt. Beim Tender am Montag nahm die Fazilität etwas mehr als 1.201 Mrd. Forint an Liquidität des Bankensektors auf. Der Forint wurde gegen 17.30 Uhr mit 412,38 zum Euro gehandelt, nachdem er am späten Freitag noch bei 417,68 gelegen hatte.