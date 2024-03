Verteidigungsminister drängt auf Waffenexporte

Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky betonte auf einer von der ungarischen Verteidigungsexportagentur organisierten Konferenz die Bedeutung des Exports von Produkten der ungarischen Verteidigungsindustrie – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn habe die Notwendigkeit erkannt, seine Verteidigungskapazitäten wieder aufzubauen und bereits zu Beginn des letzten Jahrzehnts ein umfassendes militärisches Entwicklungsprogramm in Angriff zu nehmen, sagte er. In der gegenwärtigen Phase seiner strategischen Entwicklung besteht die Aufgabe Ungarns darin, mit dem Export der in Ungarn hergestellten Ausrüstung zu beginnen. Szalay-Bobrovniczky kritisierte die Vorgängerregierungen dafür, dass sie die Aufrüstung des ungarischen Militärs verzögert hätten. Er sagte, die ungarische Wirtschaft sei seit 2015 stark genug für ein militärisches Entwicklungsprogramm, das die vollständige Erneuerung der Land- und Luftausrüstung umfasse. Ungarn profitiere nun von den „akzeptablen Preisen und Lieferfristen“, die damals aufgrund der begrenzten Kapazitäten der Verteidigungsindustrie ausgehandelt worden seien, fügte er hinzu.