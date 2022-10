Präsidentin Novák: EU braucht offene Binnen- und sichere Außengrenzen

Europa braucht leicht überwindbare, offene Binnen- und sichere Außengrenzen, erklärte Präsidentin Katalin Novák am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Wien nach einem Treffen mit ihrem österreichischen Amtskollegen Alexander Van der Bellen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Novák sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz, dass sie den Krieg in der Ukraine und die Situation der dort lebenden Ungarn, die Energieunabhängigkeit, die Migration und die Bedeutung der Erweiterung der Europäischen Union auf dem westlichen Balkan erörtert hätten. Bei den Gesprächen waren sich Novák und Van der Bellen einig, dass die beiden Länder stabile Beziehungen unterhalten und starke Verbündete sein sollten. In Bezug auf die Migration erklärte Novák, Ungarn sei sich mit Österreich einig, dass die Aufnahme und Unterstützung von Flüchtlingen eine humanitäre Aufgabe sei. Während die Regulierung der legalen Wirtschaftsmigration eine souveräne nationale Entscheidung sein könne, seien gleichzeitig entschlossene Gegenmaßnahmen gegen die illegale Migration erforderlich, sagte sie.

Van der Bellen sagte auf der Pressekonferenz, dass „wir in Österreich uns vielleicht nicht der besonderen Bedeutung dieses Krieges für Ungarn bewusst sind, da die ungarische Minderheit in der Ukraine lebt“, was die Situation für Ungarn „besonders besorgniserregend“ mache.