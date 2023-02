Gespräche zwischen den Präsidenten von Ungarn und Italien

Der Krieg in der Ukraine war das Hauptthema der Gespräche, die die ungarische Präsidentin Katalin Novák am Dienstag mit ihrem italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella in Rom führte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Wir waren uns einig, dass Wladimir Putin mit dem Beginn des Krieges den Rubikon überschritten hat. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden und Frieden zu schaffen“, erklärte sie auf Facebook. „Die 150.000 Ungarn, die in den Unterkarpaten leben, liefern 150.000 Gründe, um den Frieden so schnell wie möglich wiederherzustellen“, so Novák. Mit Blick auf das ukrainische Minderheitengesetz erklärte der italienische Präsident, dass die Ukraine die Minderheitenfrage regeln müsse, wenn sie eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union anstrebe. Die beiden Präsidenten sprachen auch über Energiefragen. Italien befinde sich in dieser Hinsicht in einer günstigeren Situation, sagte Novák und fügte hinzu, dass auch Ungarn alle möglichen Anstrengungen unternehmen werde, um seine Energieabhängigkeit von Russland vollständig zu verringern. In Bezug auf den westlichen Balkan betonten sie die Bedeutung der EU-Integration der Region durch eine Beschleunigung des Beitrittsprozesses. Novák und Mattarella erörterten Maßnahmen zur Unterstützung junger Menschen bei der Familiengründung und begrüßten die Stärkung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Der italienische Präsident erklärte seine Unterstützung für verfolgte Christen und sagte zu, ein Programm nach dem Vorbild des ungarischen Hilfsprogramms „Hungary Helps“ aufzulegen. Novák war auf Einladung Mattarellas zu Besuch in Rom. Für Mittwoch ist ein Treffen mit der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni geplant.