Novák trifft Meloni in Rom

Präsidentin Katalin Novák traf am Mittwoch in Rom mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zusammen, um über illegale Migration, die Auszahlung von EU-Mitteln und Fragen des westlichen Balkans zu sprechen, wie das Büro der Präsidentin mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Novák und Meloni waren sich einig, dass die illegale Migration eingedämmt werden sollte. Meloni erklärte, sie wolle auf dem bevorstehenden EU-Gipfel in Stockholm eine Debatte über dieses Thema anstoßen. Während die sekundäre Migration ein wichtiges Thema sei, sollten Migranten, die in das EU-Gebiet einreisen wollten, an den Grenzen gestoppt werden, sagte sie. Die EU brauche Maßnahmen, um die physische Einreise illegaler Migranten in die EU zu verhindern. Novák und Meloni diskutierten über die EU-Erweiterung auf dem westlichen Balkan und waren sich einig, dass die Erweiterung sowohl den Interessen der EU als auch denen der sechs Kandidatenländer diene. Bezüglich der EU-Finanzierung schlug Meloni eine „flexiblere Auszahlungspraxis vor, die den modernen Herausforderungen besser gerecht wird“. Novák sagte, die Mitgliedsstaaten sollten die ihnen zustehenden Mittel erhalten.