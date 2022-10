Gulyás: Autor der Sanktionen „Russlands bester Freund“

„Wer auch immer hinter den Brüsseler Sanktionen wegen des Krieges in der Ukraine steckt, ist der beste Freund Russlands, denn die Europäische Union hat mit diesen Maßnahmen nicht Russland, sondern sich selbst geschadet“, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten der Schweizer Wochenzeitung „Weltwoche“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zur Kritik der europäischen Presse und von Politikern in Brüssel an der Haltung der ungarischen Regierung im Russland-Ukraine-Konflikt sagte Gergely Gulyás in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview: „Ungarn ist nicht das trojanische Pferd des russischen Präsidenten Wladimir Putin“. „Solche Anschuldigungen sind übelste Propaganda“, sagte Gulyás und betonte, Ungarn verurteile die russische Aggression gegen die Ukraine ebenso wie alle anderen EU-Mitgliedstaaten. Ungarn hat ein Hilfsprogramm für 1,2 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgelegt, es unterstützt die Ukraine finanziell und hat auch die EU-Sanktionen gegen Russland unterstützt, fügte er hinzu.

Er sagte jedoch auch, dass „Russland in diesem Jahr doppelt so viel (an Energie) verdient hat wie im letzten Jahr“ und fügte hinzu, dass „der Westen durch seine Sanktionen dazu beiträgt, Russlands Aggression zu finanzieren“. Er rief dazu auf, so bald wie möglich eine „europäische Debatte“ zu führen, um die Politik der EU in Bezug auf den Krieg in der Ukraine festzulegen. „Was die Gemeinschaft braucht, sind intelligente Sanktionen, die eher Russland als Europa schaden“, sagte Gulyás.