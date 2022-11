Präsidentin Novák trifft Premierminister von Ontario

Präsidentin Katalin Novák traf am vierten Tag ihrer Kanada-Reise mit Doug Ford, dem Premierminister von Ontario, zusammen. Während des Gesprächs, das sich auf ethnische Minderheiten konzentrierte, berichtete die ungarische Präsidentin über ihre jüngsten Erfahrungen in den ungarischen Gemeinden Torontos und über die schwierige Lage der Ungarn in Transkarpatien, die durch den Krieg in der Ukraine noch verschärft wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Novák dankte der Regierung und dem Parlament von Ontario für die jüngste Gesetzgebung, mit der der Oktober zum Monat des ungarischen Kulturerbes erklärt wurde, der jedes Jahr begangen wird. Das Programm des Monats des ungarischen Kulturerbes umfasste kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche Veranstaltungen in Ontario und wurde mit einem Galaabend abgeschlossen, an dem Novák eine Rede hielt. An den Gesprächen im Ontario Legislative Building nahmen Michael Tibollo, Ontarios Minister für psychische Gesundheit, Peter Bethlenfalvy, der Finanzminister der Provinz ungarischer Herkunft, Kinga Surma, die Infrastrukturministerin, und Rudy Cuzzetto, der Abgeordnete, der den Vorschlag für den Monat des ungarischen Kulturerbes eingebracht hatte, teil. Novák führte auch Gespräche mit Victor Fedeli, dem Minister für wirtschaftliche Entwicklung, und würdigte den antisowjetischen Aufstand von 1956 an einer Gedenktafel im Parlamentsgebäude.