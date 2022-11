China Eastern Airlines nimmt die Verbindung Budapest-Shanghai wieder auf

Wie der ungarische Außenminister am Samstag mitteilte, wird China Eastern Airlines am 11. November die Verbindung zwischen Budapest und Shanghai wieder aufnehmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó teilte auf Facebook mit, dass am 18. November eine neue Verbindung nach Chongqing, einem der Zentren der chinesischen Autoindustrie und des Informationstechnologiesektors, aufgenommen wird. Eine der am schnellsten wachsenden Regionen des Fernen Ostens werde ab nächstem Monat direkt von Budapest aus erreichbar sein, sagte er. Szijjártó fügte hinzu, dass nach Peking und Shanghai die dritte chinesische Stadt eine direkte Flugverbindung mit Ungarn haben wird. Die Pandemie habe drastische Auswirkungen auf die Flugverbindungen, vor allem mit China, aber man bemühe sich, sie wiederherzustellen, sagte er. Direkte Flugverbindungen sind für die Wirtschaftsbeziehungen von entscheidender Bedeutung, da sowohl Geschäftsleute als auch Touristen Ziele bevorzugen, die ohne Umsteigen erreichbar sind, fügte er hinzu. Der Wettbewerb um chinesische Touristen ist zwischen den mitteleuropäischen Städten enorm, denn sie gehören zu den Gästen mit den höchsten Ausgaben, die einen großen Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten, so Szijjártó.