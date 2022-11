Ernährungssicherheit hängt von der Senkung der Energiepreise ab

Ein Beamter des Landwirtschaftsministeriums erklärte, die Inflation der Lebensmittelpreise sei auf die hohen Energiekosten zurückzuführen, die mit den Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland zusammenhängen, und forderte eine Änderung der Sanktionspolitik, um die hohen Lebensmittelpreise einzudämmen und die Ernährungssicherheit zu erhöhen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Sektor hänge zunehmend von wissensintensiven Technologien ab, und die Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit der ungarischen Landwirtschaft hänge weitgehend davon ab, dass der Landbevölkerung weitere einschlägige Ausbildungsmöglichkeiten geboten würden, sagte Oszkár Ökrös, stellvertretender Staatssekretär für internationale Beziehungen im Ministerium, auf einem OECD-Treffen der Landwirtschaftsminister mit dem Titel „Aufbau nachhaltiger Landwirtschafts- und Lebensmittelsysteme in einem sich wandelnden Umfeld“.

Zu den gemeinsamen Herausforderungen gehöre die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität bei gleichzeitiger Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, so der stellvertretende Staatssekretär. Dies erfordert eine Anpassung an die klimatischen Bedingungen durch besser informierte Anbauentscheidungen. Dies erfordere jedoch eine enge soziale Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Verbrauchern, einschließlich einer Änderung der Konsum- und Produktionsgewohnheiten. Gut ausgebildete Arbeitskräfte und die erfolgreiche Weitergabe von Fertigkeiten seien der Schlüssel zum Erfolg des ungarischen Agrarsektors, sagte Ökrös auf dem Treffen. Ungarn zahlt höhere Vorschüsse auf EU-Direktbeihilfen, stellt landwirtschaftlichen Betrieben günstige Betriebsmittelkredite zur Verfügung und verschiebt die Rückzahlung von Betriebsmittel- und Investitionskrediten von September 2022 auf Dezember 2023, heißt es in der Erklärung.