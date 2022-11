Zehntausende von Lehrern nehmen an Umfrage des Ministeriums teil

Mehrere zehntausend Lehrerinnen und Lehrer haben an einer vom Innenministerium organisierten Online-Umfrage teilgenommen. Ihre Antworten werden der Regierung bei der Planung künftiger Gehaltserhöhungen für Lehrer als Richtschnur dienen, so das Ministerium – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Mehrheit der Lehrer möchte, dass Lehrer, die in armen Gegenden mit benachteiligten Kindern arbeiten, bei der Gehaltsplanung bevorzugt werden, und sie sprachen sich auch dafür aus, die Gehaltserhöhungen an Leistungsbewertungen zu knüpfen. Die Gehaltserhöhungen hängen vom erfolgreichen Abschluss einer Vereinbarung zur Freigabe der ungarischen EU-Finanzmittel ab, so das Ministerium, und fügte hinzu, dass die geplanten Erhöhungen die größten seit der postkommunistischen Wende wären. Die Teilnahme an der Umfrage war freiwillig und die Beiträge waren anonym, sagte das Ministerium.