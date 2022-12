Navracsics: Ungarn soll bis 2030 zu den „fünf lebenswertesten EU-Ländern“ gehören

Bis 2030 könnte Ungarn zu den „fünf lebenswertesten Ländern“ der Europäischen Union gehören, sagte der Minister für regionale Entwicklung, Tibor Navracsics, am Freitag vor dem Rat für nachhaltige Entwicklung des Parlaments – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Navracsics sagte, Ungarn habe gute Chancen, die für den Zugang zu den EU-Kohäsions- und Konjunkturfonds erforderlichen Vereinbarungen vor Ende Dezember zu unterzeichnen. Er betonte, dass alle operativen Programme abgeschlossen seien und nur noch eine politische Genehmigung für den Zugang zu den Kohäsionsfonds erforderlich sei. Was die Konjunkturfonds betrifft, so sagte der Minister, dass diese Fonds Zuschüsse und zinsverbilligte Darlehen umfassen, und fügte hinzu, dass die Regierung zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden werde, ob sie auf letztere zurückgreifen wolle. Was die Verwendung der Kohäsionsfonds anbelangt, so hat die ungarische Regierung ihre frühere Struktur der operativen Programme beibehalten, so Navracsics. Die Zuteilung der Konjunkturmittel sei jedoch nicht so flexibel, wobei fast die Hälfte der verfügbaren Gelder für einen „grünen Übergang“ der Wirtschaft ausgegeben werden solle, der Projekte in den Bereichen der Diversifizierung der Energiequellen, der Modernisierung der Infrastruktur und der Förderung erneuerbarer Energien umfasse, sagte er. Er fügte hinzu, dass auch erhebliche Summen für die Finanzierung der Digitalisierung bereitgestellt werden müssten.