Regierung will Einzelhandel in kleinen Gemeinden unterstützen

Der Stabschef des Ministerpräsidenten, Gergely Gulyás, sagte, die Regierung werde am Montag Unterstützungsmaßnahmen für Geschäfte in kleinen Siedlungen ankündigen. Große Einzelhändler werden jedoch keine staatliche Unterstützung erhalten, fügte er hinzu. Verschiedene Preisobergrenzen werden bis zum Ende des Jahres gelten, sagte er, und jede Entscheidung, sie zu verlängern, wird in einem Zug getroffen werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gulyás sagte, die Inflationsrate hänge mit der Abhängigkeit eines Landes vom Energiemarkt zusammen, und Ungarn sei in hohem Maße von Gas- und Ölkäufen abhängig, was erkläre, warum die Inflationsrate des Landes höher sei als der Durchschnitt der Europäischen Union. Es sei zu hoffen, dass die Gaspreise im nächsten Jahr niedriger sein werden, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass die Anbieter von Stromausgleichsdiensten trotz der neuen Steuer auf übermäßige Gewinne, die auf sie abzielt, immer noch gute Gewinne erzielen würden.

Der Minister erklärte, die Regierung teile die Ansicht, dass die Gehälter der Lehrer in der gegenwärtigen Krisenzeit exponentiell erhöht werden sollten, und ein Großteil der dem Land geschuldeten EU-Gelder werde in die Verwirklichung dieses Ziels fließen, falls sie fließen sollten. Der Haushalt wird den Rest der Gehaltserhöhung ergänzen, während er nach 2025 die gesamte Last der Bezahlung der Lehrergehälter übernehmen wird. Die Gespräche mit der Europäischen Kommission werden sich auf die Frage der Gehälter beschränken, während andere Aspekte wie das so genannte Karrieremodell – eine Gehaltsskala, die an Qualifikationen und Erfahrung gekoppelt ist – nicht zur Debatte stehen werden, sagte er. Es gebe keine Pläne, den Status der Lehrer als Staatsbedienstete zu ändern, sagte Gulyás.