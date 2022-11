Karácsony: Gemeinderäte gegen vollständige Verstaatlichung der ambulanten Pflege

Die ungarischen Kommunalverwaltungen lehnen den Vorschlag der Regierung zur vollständigen und verpflichtenden Verstaatlichung der ambulanten Pflege ab, sagte der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony am Dienstag. „Wir können einen Vorschlag nicht unterstützen, der noch nicht einmal mit uns besprochen wurde“, sagte Karácsony nach einem Treffen der Allianz der Kommunalverwaltungen MÖSZ. „Auch wenn der Staatssekretär bei den Gesprächen im Innenministerium die Position des Gemeindebundes nicht einmal angehört hat, ist der MÖSZ zu weiteren Beratungen bereit.“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Karácsony sagte, dass eine Zentralisierung keine Lösung für die fehlenden Ressourcen und den Fachkräftemangel im Gesundheitssektor sei. „Das Problem ist nicht die fehlende Zentralisierung, sondern der Mangel an angemessenen Löhnen und der Mangel an Fachkräften“, sagte der Bürgermeister. Er sagte, der Vorschlag würde auch einen erheblichen Teil der Mittel für die Gesundheitsversorgung einsparen, da die Kommunen derzeit die staatlichen Mittel für ihre eigenen Ambulanzen ergänzen, was im Falle Budapests bis zu 20 Milliarden Forint (50,0 Millionen Euro) pro Jahr kosten kann.

Er wies darauf hin, dass die Regierung 2019 eine Vereinbarung mit dem Budapester Stadtrat unterzeichnet habe, wonach Budapest alles für den Bau des Stadions für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2023 getan habe, im Gegenzug für die Zusage der Regierung, 50 Milliarden Forint über einen Zeitraum von fünf Jahren für die Verbesserung der ambulanten Versorgung in der Stadt auszugeben. „Wir haben die Vereinbarung nicht geschlossen, damit die Regierung dann die Kliniken verstaatlicht“, sagte Karácsony. „Der Vorschlag ist faktisch ein Verstoß gegen diese Vereinbarung.“