Orbán: OTS „Forum des Friedens“

Ungarn sieht in der Organisation der Turkstaaten ein „Forum des Friedens“, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag auf einem Gipfel der türkischen Gruppierung in Samarkand – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn, das in der Organisation Beobachterstatus hat, ist das einzige verbliebene östliche Volk in Europa, und als Nachbarland der Ukraine sind die Auswirkungen des Krieges auf das Land „enorm und unmittelbar“, so Orbán in seiner Rede. „Mehr als eine Million Flüchtlinge sind ins Land gekommen, die Inflation ist explodiert und wir haben noch nie so hohe Lebensmittel- und Energiepreise gesehen wie jetzt“, sagte er.

Ungarns Ziel ist es, dass in der Ukraine ein Waffenstillstand ausgerufen wird und die Friedensgespräche so schnell wie möglich beginnen. Dies sei auch der einzige Weg, um die Energiekrise zu überwinden, fügte er hinzu. Das größte Problem sei, dass in Europa die Stimmen derer, die Frieden wollen, bei weitem nicht so laut seien wie die Stimmen derer, die die Spannungen verschärfen wollen, sagte Orbán. Die Europäische Union befinde sich in einer „Eskalationsspirale“ und internationale Organisationen würden zunehmend politisiert, was die Möglichkeit eines sinnvollen, auf gesundem Menschenverstand basierenden Dialogs einschränke, fügte er hinzu. Orbán sagte auch, die EU-Sanktionen hätten Europa mehr geschadet als Russland und die europäische Wirtschaft geschwächt.