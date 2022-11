Szijjártó: Ungarn „fast allein“ bei der Friedensförderung

Ungarn ist unter den westlichen Ländern fast allein, wenn es um die Förderung des Friedens in der Ukraine geht, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Jordanien. Die meisten anderen Länder setzten auf die Rhetorik der Eskalation, sagte Szijjártó bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Amman Security Forum. Der Krieg in der Ukraine betreffe die ganze Welt, sagte er und verwies auf die Energiekrise und die sich abzeichnende Nahrungsmittelkrise – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn spürt sowohl die direkten als auch die indirekten Auswirkungen des Konflikts, sagte er. „Mehr als eine Million Flüchtlinge sind aus dem Osten ins Land gekommen, während die südliche Grenze belagert wird … die Behörden haben allein in diesem Jahr 230.000 illegale Versuche, die Grenze zu überqueren, verhindert. Szijjártó betonte, dass die „gescheiterten Sanktionen der Europäischen Union“ die Situation verschlimmerten und die russische Wirtschaft nicht „in die Knie“ zwangen. Der Minister sagte, dass die ungarischen Ausgaben für Energieimporte von 7 Milliarden Euro im letzten Jahr in diesem Jahr auf 19 Milliarden Euro und 2023 auf 29 Milliarden Euro ansteigen würden.

Instabile Regionen, in denen sich die Lebensbedingungen aufgrund des Ukraine-Krieges verschlechtert haben, seien anfällig für extremistische Ideologien und Gewalt, so dass neue Migrationswellen und die damit verbundene Ausbreitung des Terrorismus drohten, sagte er. Szijjártó wies darauf hin, dass Ungarn mit seiner Weigerung, Waffen an die Ukraine zu liefern, fast allein dastehe und sich auch nicht an der Ausbildungsmission der EU beteilige. Mit dieser Haltung sei die Regierung jedoch politischen Angriffen und Verunglimpfungen durch „die internationalen Medien“ ausgesetzt, sagte er. Der Krieg in der Ukraine könne bei einer weiteren Eskalation durchaus außer Kontrolle geraten, so der Minister weiter.