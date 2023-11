Novák: Sicherheit ist für Ungarn entscheidend

Sicherheit sei für Ungarn und seine Bevölkerung von entscheidender Bedeutung, sagte Präsidentin Katalin Novák nach Gesprächen mit NATO-Chef Jens Stoltenberg in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die NATO-Mitgliedschaft Ungarns garantiere Sicherheit „sowohl für das Land als auch für die Region“, sagte Novák vor Reportern. „Frieden und Stabilität sind für Ungarn von größter Bedeutung“, sagte sie. Ungarn trage zu den NATO-Missionen bei und werde bald seiner Verpflichtung nachkommen, seine Verteidigungsausgaben auf 2 % des BIP anzuheben, sagte Novák. Die Präsenz ungarischer Truppen auf dem westlichen Balkan trage zu Frieden und Stabilität in der Region bei, fügte sie hinzu.

Unterdessen sagte Novák, Ungarn unterstütze das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung und werde dem Land weiterhin humanitäre Hilfe leisten. Ungarn verurteile die Aggression Russlands gegen die souveräne Ukraine, fügte sie hinzu. „Die wichtigste Aufgabe ist es, Wege zum Frieden zu finden“, sagte die Präsidentin und forderte einen Waffenstillstand und Friedensgespräche. Novák schloss auch die Möglichkeit von Beziehungen zwischen Ungarn und Russland aus, die „die Beziehungen [Ungarns] zu seinen Verbündeten und seine Verpflichtungen innerhalb der NATO und der Europäischen Union untergraben könnten“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In Bezug auf den Nahen Osten erklärte Novák, dass Ungarn zutiefst mit Israel sympathisiere und den „brutalen Angriff“, den es erlitten habe, verurteile. Der Konflikt habe die internationale Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Stabilität in der Region gelenkt, so Novák. Auf eine Frage zum NATO-Beitritt Schwedens antwortete Novák, dieser werde „zur Stärkung der NATO und zur Erhöhung der gemeinsamen Sicherheit beitragen“. Die Präsidentin wies auch auf die Bedeutung der ungarischen Minderheit in der Ukraine hin und sagte, es sei „äußerst wichtig, die Rechte der Minderheiten zu achten, insbesondere wenn ein Land Ambitionen hat, unseren Bündnissen beizutreten“. Die Lösung der Probleme im Zusammenhang mit der ungarischen Gemeinschaft in der Ukraine sei notwendig, damit Ungarn seine unterstützende Haltung gegenüber den ukrainischen Kämpfen beibehalten könne, sagte sie.