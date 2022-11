Ungarn begibt grüne Eurobonds im Wert von 1 Milliarde Euro

Ungarn hat grüne Anleihen im Wert von 1 Milliarde Euro begeben, teilte die staatliche Schuldenverwaltung (ÁKK) am Montag mit. Die Anleihen mit einer Laufzeit von 4,25 Jahren haben eine feste Verzinsung von 5 % und eine Rendite von 5,319 %. Die Anleihe wurde trotz des volatilen Marktumfelds um das 4,5-fache überzeichnet, so die ÁKK – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Finanzminister Mihály Varga sagte in einem Posting auf Facebook, die Überzeichnung zeige, dass das Vertrauen der Investoren in die ungarische Wirtschaft trotz der „Sanktionskrise“ ungebrochen sei. Grüne Anleihen hätten durch die Energiekrise an Bedeutung gewonnen, sagte der Minister und fügte hinzu, dass die Erlöse aus der Anleiheemission zur Finanzierung verschiedener Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien und des Umweltschutzes verwendet werden sollen.