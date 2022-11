Navracsics: Handel als Instrument für Frieden und gegenseitiges Verständnis

Der Handel ist ein Mittel, um Frieden und gegenseitiges Verständnis zwischen den Gemeinschaften zu schaffen, sagte der Minister für regionale Entwicklung auf einem Wirtschaftsforum, das von den Handelskammern des Komitats Zala und der Region Prekmurje in Lenti im Südwesten Ungarns organisiert wurde. Gemeinsame Wirtschaftsregionen, unabhängig von „Grenzen, die lediglich Verwaltungseinheiten abgrenzen“, machen den Handel einfacher, billiger und sicherer und fördern so Wachstum und Wohlstand, so Tibor Navracsics – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Aleksander Jevšek, der slowenische Minister für Entwicklung und EU-Kohäsion, sagte, die gemeinsamen Projekte böten neue Geschäftsmöglichkeiten in der Region. Der nächste Finanzzyklus hat die Digitalisierung, Innovation, den grünen Wandel und die Gestaltung einer intelligenten Gesellschaft zum Schwerpunkt und wird sowohl Unternehmen als auch lokalen Behörden und gemeinnützigen Organisationen, den traditionellen Nutznießern grenzüberschreitender Programme, Möglichkeiten bieten, sagte er.