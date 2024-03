Szijjártó: Gesunder Menschenverstand in der Weltwirtschaft entscheidend

Um eine langfristige Verlangsamung der Weltwirtschaft zu vermeiden, müssen „gesunder Menschenverstand und Normalität“ wiederhergestellt werden, sagte der Außen- und Handelsminister und fügte hinzu, dass die OECD dabei eine Schlüsselrolle spielen könnte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir wollen eine langfristige globale Konjunkturabschwächung vermeiden“, sagte Péter Szijjártó auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit OECD-Generalsekretär Mathias Cormann, wie das Ministerium mitteilte. „Wir glauben, dass dies die Wiederherstellung des gesunden Menschenverstands und des normalen Denkens in der Weltwirtschaft erfordert“. „Dieser gesunde Menschenverstand und die normale Denkweise sind in keiner Weise mit Initiativen vereinbar, die darauf abzielen, die östlichen und westlichen Volkswirtschaften zu isolieren“, sagte er. „Sie ist unvereinbar mit der Umwandlung der grünen Wende in eine Art politisches und ideologisches Monopol, mit der Behandlung der Energiezusammenarbeit als ideologisches und nicht als praktisches Thema und mit politischen Strategien, die den Krieg fördern“, fügte er hinzu. Stattdessen, so Szijjártó, müsse alles im Interesse der Wiederherstellung einer auf gegenseitigem Respekt beruhenden Zusammenarbeit zwischen Ost und West getan werden. Diese Zusammenarbeit setze einen Welthandel voraus, der auf fairem Wettbewerb beruhe. Dieser dürfe den Steuerwettbewerb nicht einschränken und müsse verantwortungsvolle Wachstumsstrategien beinhalten, bei denen Umweltschutz und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gingen.