Navracsics: Ungarn nutzte 86 Prozent der EU-Mittel im Zeitraum 2014-2020

Ungarn hat im Finanzzyklus 2014-2020 86 % der EU-Ressourcen abgerufen und genutzt, eine herausragende Leistung unter den EU-Mitgliedsstaaten, sagte der Minister für regionale Entwicklung am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tibor Navracsics weihte eine Industrieanlage in Fehérgyarmat im Nordosten Ungarns ein, die mit einem staatlichen Zuschuss in Höhe von 1,09 Milliarden Forint (2,9 Mio. EUR) gebaut wurde. Die Anlage besteht aus einer Produktions- und Lagereinheit sowie einem Büro- und Sozialgebäude. Bei der Einweihung sagte Navracsics, dass die hervorragende Verwendung von EU-Mitteln durch Ungarn gute Projekte im Lande verspreche und zudem ein Indikator für „ausgezeichnete und fundierte“ ungarische Pläne sei, die den EU-Entscheidungsträgern vorgelegt würden. Sowohl nationale als auch EU-Mittel haben Projekte in der Region unterstützt, fügte er hinzu.