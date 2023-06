Minister für regionale Entwicklung schlägt Dialog über den Balaton vor

Der ungarische Minister für Regionalentwicklung hat einen Dialog über den Balaton vorgeschlagen, an dem der Wirtschaftssektor, die Akteure des Umweltschutzes und der Kultur, die Anwohner und die Touristen beteiligt werden sollen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In seiner Rede auf der Konferenz Balaton Business Forum 2023, die vom Wirtschaftsnachrichtenportal Portfolio am Donnerstag in Balatonfüred organisiert wurde, sagte Tibor Navracsics, dass der Balaton für viele nur ein Ort sei, an dem sie ihren Sommerurlaub verbrächten, während er für andere ein Wohngebiet mit sich verschlechternden soziologischen Indikatoren sei. Die Immobilienpreise in der Region seien unglaublich hoch, was es für junge Leute schwierig mache, ihr erstes Haus zu kaufen, sagte er und fügte hinzu, dass auch dies in der Balaton-Region angegangen werden müsse. Navracsics ging auf die demografischen Veränderungen in der Region ein und wies darauf hin, dass das Dreieck Budapest, Győr und Veszprém eines der Hauptziele der Migration innerhalb Ungarns sei. Auch die Suburbanisierung sei ein Faktor, vor allem in der östlichen Balatonregion, fügte er hinzu.

Dies sind Trends, auf die auch der Immobilienmarkt reagiert, denn die Balatonregion ist neben Budapest, Győr und Debrecen einer der teuersten Wohnungsmärkte des Landes, so Navracsics. Dies erschwere jungen Menschen den Einstieg ins Leben und führe zu einer Überalterung der lokalen Bevölkerung, fügte er hinzu. Der Balaton sei ein Schwerpunktgebiet im aktuellen Finanzzyklus der Europäischen Union, sagte der Minister und fügte hinzu, dass die Region Bakony-Balaton neben der Stadt Veszprém auch den Titel Kulturhauptstadt Europas trage.