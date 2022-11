Ungarn ist Treffpunkt für die Autoindustrie in Ost und West

Ungarn sei der Treffpunkt für die östliche und westliche Automobilindustrie, sagte der Außen- und Handelsminister bei der Einweihung des neuen Werks des südkoreanischen Chemieunternehmens Chokwang Paint in Heves in Ostungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Werk wird Klebstoffe zur Wärmeableitung für Batterien in Elektrofahrzeugen herstellen, sagte Péter Szijjártó bei der Einweihung. Die ungarische Regierung unterstützt die Investition in Höhe von 3,8 Milliarden Forint (9,3 Mio. EUR) mit einem Zuschuss von 380 Millionen Forint, fügte er hinzu. Das Projekt werde Ungarns Rolle in der Elektroautoindustrie weiter stärken und die Kapazitäten für die Batterieproduktion erhöhen, sagte Szijjártó.

„Ungarn ist der europäische Champion beim Übergang des Automobilsektors zu Elektrofahrzeugen“, sagte der Minister und fügte hinzu, dass die Elektroautoindustrie ein entscheidender Faktor für die langfristige Zukunft der ungarischen Wirtschaft sei. Szijjártó sagte, dass angesichts der Tatsache, dass Europa aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen „auf eine Rezession zusteuert“, verlässliche und strategische Partnerschaften wie die zwischen Ungarn und Südkorea immer wichtiger werden.