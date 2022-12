Hechinger weiht Erweiterung in Tiszakécske ein

Die ungarische Niederlassung des deutschen Elektronikzulieferers Hechinger hat am Freitag eine 1,4 Mrd. Forint (3,4 Mio. EUR) teure Erweiterung ihres Standorts in Tiszakécske, im Südosten Ungarns, eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei der Einweihung der neuen Werkstatt und des Lagers sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó, dass durch die Investition 70 Arbeitsplätze geschaffen würden. Hechinger, ein Zulieferer elektronischer Komponenten für die Automobil-, Maschinen-, Bau- und Medizintechnikindustrie, hat einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 276 Millionen Forint (690.000 EUR) zur Unterstützung der Expansion erhalten, zitierte das Außenministerium Szijjártó.

Szijjártó sagte, dass nicht einmal die derzeitige Unsicherheit in der Weltwirtschaft die laufende Revolution in der globalen Autoindustrie aufhalten könne. „Der Übergang zu Elektrofahrzeugen ist eine Einbahnstraße, die jeder betreten hat“, sagte der Minister. Der Absatz von Elektrofahrzeugen hat sich im vergangenen Jahr auf sechs Millionen Einheiten verdoppelt und wird in diesem Jahr die 10-Millionen-Marke überschreiten, sagte Szijjártó. Unter Berufung auf aktuelle Prognosen sagte er, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 rund 60 % der Neuwagenverkäufe ausmachen werden. „Ungarn hat rechtzeitig auf diesen Trend reagiert und ist Europameister beim Übergang zu Elektrofahrzeugen geworden, und wir haben auch gute Chancen, daraus einen Weltmeistertitel zu machen“, sagte Szijjártó. Ungarn ist heute der weltweit drittgrößte Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge, die inzwischen zum wichtigsten Exportgut des Landes geworden sind, so der Minister. Investitionen wie die von Hechinger kurbeln die Produktion der ungarischen Automobilindustrie an, die in diesem Jahr bisher um rund 23 % gewachsen ist und deren Wert bis Ende September 8.700 Milliarden Forint erreicht hat, sagte er.