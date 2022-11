Präsidentin spricht mit israelischem Premierminister über die Bedeutung des Friedens

Die ungarische Staatspräsidentin Katalin Novák erklärte am Freitag, sie habe mit dem scheidenden israelischen Premierminister Yair Lapid in Tel Aviv über die Bedeutung des Friedens gesprochen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Ich habe mich mit dem scheidenden israelischen Premierminister Yair Lapid in Tel Aviv getroffen. Wir konnten auch ein paar Worte auf Ungarisch wechseln, da er sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits ungarischer Herkunft ist. Wir haben über die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie gesprochen und auch darüber, wie wichtig es für uns Ungarn ist, den Frieden in unserem Land zu bewahren“, so Novák in einem englischsprachigen Post auf Facebook. „Für uns Christen ist Israel das Heilige Land, das Gelobte Land“, sagte sie. „In Jerusalem habe ich mich auch mit den Leitern der örtlichen christlichen Kirchen getroffen“, fügte sie hinzu. „Nur wenige Menschen wissen, dass das Christentum heute die am meisten verfolgte Religion der Welt ist“, sagte sie. Die Bemühungen Ungarns, verfolgten Christen zu helfen, seien in der ganzen Welt anerkannt, fügte sie hinzu und bedankte sich für die Gelegenheit, über die Schwierigkeiten und die Möglichkeiten, sie zu bewältigen, zu sprechen.

Während ihres zweitägigen Besuchs in Israel traf die ungarische Präsidentin mit ihrem israelischen Amtskollegen Isaac Herzog und dem designierten Premierminister Benjamin Netanjahu zusammen. In Jerusalem besuchte sie das Institut Yad Vashem und die Holocaust-Gedenkstätte.