IT-Minister in Tel Aviv zu Gesprächen über innovativen Verkehr und KI

László Palkovics, der Minister für Innovation und Technologie, hat nach Gesprächen mit Ministern und Forschern in Tel Aviv, wo er am Dienstag auch am Smart Mobility Summit des Premierministers teilnahm, KI und Elektroautos als Schlüssel zum Erfolg in der Innovation bezeichnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Palkovics sagte, er habe mit dem israelischen Verkehrsminister Merav Michaeli über Fragen der Verkehrsentwicklung im Zusammenhang mit dem Entwicklungsprogramm der ungarischen Regierung für den Schienen- und Luftverkehr gesprochen. Sie diskutierten auch über den zukünftigen Einsatz von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen, sagte er am Dienstagabend telefonisch gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Palkovics sagte, er habe Orit Farkash-Hacohen, den Minister für Wissenschaft und Technologie, getroffen und sie hätten ein Abkommen über wissenschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet. Sie sprachen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Elektrofahrzeuge und Drohnen sowie über israelisch-ungarische biotechnologische Entwicklungsprojekte in Ungarn.

Weitere Themen waren potenzielle Anwendungsbereiche der künstlichen Intelligenz (KI) und ihre rechtlichen Auswirkungen sowie künftige Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Lasertechnologie unter Einbeziehung des ELI-Laserzentrums in Szeged (Südungarn). Palkovics traf auch den stellvertretenden Außenminister Idan Roll und sie unterzeichneten eine Vereinbarung über Austauschprogramme im Bildungsbereich.