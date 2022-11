Navracsics: Grünes Licht der EU für Konjunkturprogramm „ein großer Schritt nach vorn“

Die Genehmigung des ungarischen Konjunkturprogramms durch die EU, wie in der Presse berichtet, „ist ein großer Schritt nach vorn“, sagte Tibor Navracsics am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Der Minister für regionale Entwicklung sagte, es sehe so aus, als ob Ungarn bis Ende des Jahres in der Lage sein werde, Vereinbarungen mit der Europäischen Kommission zu schließen und seine EU-Finanzierung nicht zu verlieren – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er fügte hinzu, dass Ungarn die 17 von der Europäischen Kommission gestellten Anforderungen erfüllt habe und dass der vorgegebene Zeitplan für die Änderung der Machtstruktur zwischen dem Nationalen Justizrat und dem Nationalen Justizamt mit einer Frist bis zum 31. März 2023 eingehalten werde.

Navracsics sagte, die Regierung habe keine offizielle Mitteilung über die Entscheidung der Europäischen Kommission erhalten. Presseberichte, wonach die Kommission die Zahlung von 65 % der Mittel für die operationellen Programme aussetzen könnte, deuteten jedoch darauf hin, dass sich die Zahlungen eher verzögern würden als dass die Mittel verloren gingen. Eine Einigung über das Partnerschaftsabkommen „wird bis zum Ende des Jahres erzielt werden“, sagte er. Presseberichten zufolge werde die Europäische Kommission die Annahme des ungarischen Konjunkturprogramms empfehlen, sagte er und fügte hinzu, dass die Berichte über ihren Standpunkt „nichts Neues“ enthielten. Der Minister sagte, dass jeder Schritt, der im Rahmen des Konditionalitätsverfahrens festgelegt wurde, von der Regierung in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission durchgeführt worden sei.

Gergely Gulyás, der Stabschef des Ministerpräsidenten, sagte am Runden Tisch, dass Ungarn die EU-Finanzierung nur dann verlieren würde, wenn das Partnerschaftsabkommen mit der Europäischen Kommission nicht in diesem Jahr unterzeichnet würde. Er sagte, dass Ungarn auch im Falle eines Beschlusses, auf den in Presseberichten Bezug genommen wird, die 7,3 Milliarden Euro erhalten würde, auf die es im Jahr 2023 im Rahmen des EU-Finanzierungszyklus 2021-2027 Anspruch hat. Die Überweisung des Betrags würde sich nur dann verzögern, wenn der Zahlungsstopp der EU auch im Jahr 2024 in Kraft bliebe, sagte er.

Gulyás sagte, „die in den Presseberichten erwähnte Entscheidung der Europäischen Kommission beziehe sich nur auf eine Änderung in der Kommunikation“. Er argumentierte, dass die Europäische Kommission unter dem Druck des Europäischen Parlaments den Schwerpunkt auf die Aufrechterhaltung des Konditionalitätsmechanismus und nicht auf die Unterzeichnung von Vereinbarungen legen würde, und fügte hinzu, dass dies eine Demonstration der Strenge gegenüber Ungarn sei, sagte er.

Im Zusammenhang mit dem Plan der EU, die Ukraine mit 18 Milliarden Euro zu unterstützen, sagte Gulyás: „Die Ukraine muss dieses Geld erhalten, entweder in Form einer gemeinsamen Finanzierung oder in Form von individueller Unterstützung durch die Mitgliedsstaaten“. Er wies jedoch darauf hin, dass ein Vorschlag zur Aufnahme eines gemeinsamen EU-Darlehens noch nicht ausgearbeitet worden sei. Gulyás sagte, Ungarn werde die Aufnahme eines gemeinsamen Darlehens nicht unterstützen. Gleichzeitig schloss Gulyás aus, dass Ungarn die Verabschiedung der globalen Mindeststeuer unterstützt, da diese, wenn sie von Europa verabschiedet würde, die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents gegenüber den Vereinigten Staaten ernsthaft beeinträchtigen würde.