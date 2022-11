So funktioniert Werbung für ein Produkt in sozialen Netzwerken

Zweifelsohne werden soziale Netzwerke täglich beliebter. In der modernen Zeit sind sie zum Hauptkommunikationsmittel unter den Menschen geworden, sodass klassische Telefonanrufe oder Nachrichten immer seltener werden. Es erscheint sehr einfach, in einem sozialen Netzwerk einfach etwas zu teilen und über seinen Beitrag mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben.

Mit der Erfindung von sozialen Netzwerken haben sich für das Marketing bisher ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Werbung ist in sozialen Netzwerken nicht nur günstiger, sondern ebenfalls unheimlich effektiv, wie man an Spin City erkennen kann. Damit auch Sie erfolgreich Ihr Produkt umwerben können, haben wir für Sie die wichtigsten Eckpunkte zusammengestellt.

Welches soziale Netzwerk soll es sein?

Bevor man sich damit befasst, wie man für Produkte in sozialen Netzwerken werben kann, sollte man die einzelnen Netzwerke und deren Möglichkeiten gut kennen. Nicht jedes Netzwerk ist gleichermaßen für eine Werbung geeignet und jedes funktioniert ein wenig anders.

Zur Auswahl stehen generell:

Facebook,

Twitter,

Instagram,

Pinterest,

TikTok.

Facebook

Facebook ist eines der wichtigsten sozialen Netzwerke. Hier tummeln sich die meisten Nutzer weltweit mit einem ebenfalls sehr weit gezogenen demographischen Rahmen. Ein Produkt sollte idealerweise auf eine Zielgruppe zugeschnitten beworben werden, was bei Facebook ermöglicht wird. Hier bieten sich Einstellungen, für welche Altersklassen beispielsweise die Werbung sichtbar sein soll. Im Fall eines Online Casinos eignet sich eine ziemlich große Zielgruppe, angefangen von Menschen Anfang 20 bis etwa 50 Jahre. Man kann die Werbung noch zielgerichteter erstellen, wenn das Online Casino ein bestimmtes Designmotto verfolgt.

Zusätzlich muss eine sogenannte Fanpage erstellt werden. Das Profil sollte vollständig ausgefüllt sein, damit sie glaubwürdig erscheint. Auf einer Fanpage werden Beiträge nicht zu oft erstellt, eher nur alle paar Tage.

Twitter

Twitter hat einen anderen Mechanismus als Facebook, bei dem man anderen Nutzern folgen kann. Es eignet sich für sehr regelmäßige Beiträge und um mit seiner Kundschaft in Kontakt zu bleiben. Folglich sollte man hier in Diskussionen mit einsteigen. Beispielsweise kann man für ein Online Casino auf Twitter hervorragend von neuen Spielen berichten oder wenn ein neues Turnier beginnt.

Instagram

Instagram ist ein wenig vielfältiger, wobei man dort hauptsächlich mit Bildern wirbt oder sich die Funktion von Insta Live mit einem LiveStream zunutze macht. Ein Online Casino könnte hier den Startschuss zu einem neuen Turnier geben, wobei beispielsweise der Countdown gezählt wird. Es würde sich auch zur Vorstellung eines neuen Spiels eignen.

Pinterest

Pinterest ist ein designorientiertes Netzwerk, auf dem man sich zunächst eigene Boards mit unterschiedlichen Interessen erstellt. Wenn man ein Online Casino bewerben möchte oder ein neues Spiel, eignet sich die Plattform eher weniger. Sie wird vorrangig genutzt, um zu verschiedenen Themen Ideen zu sammeln, wie unter anderem:

Hochzeit,

Gedeckter Tisch,

Inneneinrichtung,

Mode.

TikTok

TikTok wird eher von einer ziemlich jungen Generation genutzt, wobei Beiträge aus kurzen Videos bestehen. Auf dieser Plattform kann man anhand kurzer Videos ein neues Spiel in einem Online Casino vorstellen sowie sich die Vorteile von Influencern zunutze machen.

Strategien für Werbung für ein Produkts in sozialen Netzwerken

Einfach nur in den sozialen Netzwerken einen Account zu haben und dort hin und wieder etwas zu posten, reicht nicht aus. Die Konten in den Netzwerken müssen gepflegt werden und idealerweise antwortet man dort auf Fragen oder Kritik von anderen Nutzern.

Aufbau einer Beziehung zu Kunden

Die Präsenz in sozialen Netzwerken geht weit darüber hinaus, als nur ein Konto dort zu haben. Eine Fanpage wie auf Facebook ist metaphorisch betrachtet nur eine Eintrittskarte zu einer Party, auf die man eingeladen ist. Je nach Plattform, müssen in unterschiedlich regelmäßigen Abständen Neuigkeiten geteilt werden, die für Nutzer relevant und von Interesse sind. Wenn man als Online Casino dort teilt, dass ein neues Spiel ins Angebot aufgenommen wird, sollten sich Nutzer davon angesprochen fühlen und mit dem Beitrag interagieren wollen.

Kommunikation ist alles.

Traditionell wird mit Kunden eine Beziehung im Verkaufsgespräch aufgebaut, was in sozialen Netzwerken wegfällt. In sozialen Netzwerken besteht keine Schwelle, die man erst übertreten muss, um mit einem Unternehmen in Kontakt zu treten – von der Nutzerseite aus. Nutzer kommentieren gern und stellen bei Beiträgen häufig Fragen zum Angebot. Wenn man für ein Online Casino ein neues Spiel bewirbt, sollte man den Beitrag im Auge behalten und auf jegliche Fragen antworten. Das schafft Vertrauen in ein Online Casino als Plattform.

Regelmäßige Updates

Nutzer sind nicht daran interessiert zu erfahren, was gestern war. Sie möchten wissen, was der neue Trend ist und was eine Marke Neues zu bieten hat. Als Online Casino sind soziale Netzwerke perfekt zur Werbung neuer Spiele und Inhalte, wie unter anderem ein neues Bonusangebot. Man könnte die Updates auch für Aktionen nutzen oder gar auf echte Klassiker unter den angebotenen Spielen hinweisen.

Höhere Sichtbarkeit

Sobald einem Nutzer ein Beitrag gefällt, wird er ihn teilen. Sollte es in einem Online Casino ein bahnbrechendes neues Spiel geben, wird ein Nutzer nicht warten und gleich seine Freunde darauf aufmerksam machen. Dadurch erschließt sich von ganz allein eine höhere Sichtbarkeit, was jedoch interessante Inhalte in Beiträgen und Updates voraussetzt. Man kann soziale Netzwerke diesbezüglich auch nutzen, um einen Hype um ein neues Spiel in einem Casino zu kreieren.