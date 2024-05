Navracsics: EU-Ratspräsidentschaft kann Ungarns Ansehen verbessern

Ungarns bevorstehende EU-Ratspräsidentschaft biete dem Land eine Plattform, auf der es sein Ansehen in der Europäischen Union verbessern könne, sagte Tibor Navracsics, Minister für öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung, am Donnerstag bei einer Veranstaltung an der Nationalen Universität für den öffentlichen Dienst – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarische EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte wird mit einem Wechsel des institutionellen Zyklus zusammenfallen. In Anbetracht des Ergebnisses der Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni ist die Ernennung des neuen Kommissionspräsidenten für Ende Juni und die Konstituierung des neuen EP für Anfang Juli geplant, so Navracsics. Die Anhörungen der Kommissionskandidaten werden ab September stattfinden, und die neue Kommission wird am 1. November eingesetzt, fügte er hinzu. János Bóka, der Minister für EU-Angelegenheiten, sagte, Ungarn werde schnell vom Wahlkampfmodus in den Präsidentschaftsmodus wechseln und mit dem EP und der EK „mitten im Übergang“ zusammenarbeiten, und fügte hinzu, dass seine Präsidentschaft „als fairer Vermittler“ agieren werde. „Sie werden uns mit strengem Blick betrachten, aber wenn wir die streng kontrollierten Anforderungen erfüllen, könnte sich unser Handlungsspielraum vergrößern“, fügte der Minister hinzu.