Orbán lehnt EU-Sanktionen gegen russische Energieunternehmen ab

Ministerpräsident Viktor Orbán reiste am Donnerstag nach Frankreich, um an einem Dringlichkeitsgipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Versailles teilzunehmen, bei dem es um den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen ging – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Vor seiner Abreise nach Versailles sagte der Pressechef des Ministerpräsidenten, Orbán werde deutlich machen, dass Ungarn gegen Sanktionen gegen russische Energieunternehmen sei. Orbán sagte bei internationalen Gesprächen im Vorfeld des Gipfels, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der gegenwegen des Krieges verhängten Sanktionen hoch seien, aber noch schwerwiegendere Auswirkungen hätten, wenn sie auf die russischenangewendet würden.

Orbán machte deutlich, dass Ungarn nicht dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgen und seine Sanktionen auf diese Sektoren ausweiten könne. „Dies wäre eine untragbare Belastung für Ungarn, so dass eine Beteiligung an diesen Sanktionen nicht in Frage kommt“, sagte der Ministerpräsident. „Wir brauchen weiterhin Gas und Öl aus Russland“. Mehrere andere führende EU-Politiker und wirtschaftliche Interessengruppen haben sich in der vergangenen Woche ähnlich zu möglichen Sanktionen gegen die russische Energiewirtschaft geäußert, heißt es in der Erklärung.