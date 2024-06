Orbán: EP-Wahl am Sonntag Chance, Krieg zu stoppen

Während die Hoffnung auf ein Ende des Krieges in der Ukraine jeden Tag zu schwinden scheint, „haben wir immer noch die Chance, bei den Wahlen zum Europäischen Parlament abzustimmen und ihn zu stoppen“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Vor jedem Krieg gibt es einen Punkt in der Geschichte, an dem die Uhr nicht mehr zurückgedreht werden kann, sagte Orbán und fügte hinzu, dass „wir sehr nahe an diesem Punkt sind“. Der Ministerpräsident sagte, Frankreich übergebe Kampfflugzeuge an die Ukraine und Russland habe erklärt, dass es in der Lage sei, Waffen an jeden Feind der USA zu liefern, was, so Orbán, „nicht mehr nur Aussagen, sondern Taten“ seien. Russische Schiffe seien auf dem Weg nach Kuba, und Russland sei in Konflikte in Afrika verwickelt, „und überall werden die Umstände immer angespannter“, fügte er hinzu. Der Krieg in der Ukraine entwickle sich von einem regionalen Konflikt zu einem europäischen und west-östlichen Patt, „und regionale Kriege entwickeln sich gewöhnlich zu Weltkriegen“. „Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament haben wir die Chance, den Krieg zu beenden“, sagte er. „Dann folgen ein paar schwierige Monate bis zu den amerikanischen Wahlen, in denen wir überleben können“. Orbán sagte, dass „wenn Donald Trump zurückkehrt – und mit einer guten Europawahl im Rücken – können wir eine pan-westliche transatlantische Friedenskoalition bilden und den Krieg beenden“, sagte er.