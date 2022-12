Abschaffung der Grenzkontrollen zwischen Ungarn und Kroatien

Die Grenzkontrollen an der 344 km langen Grenze zwischen Ungarn und Kroatien werden ab dem 1. Januar 2023 abgeschafft, nachdem die Integration Kroatiens in den Schengen-Raum genehmigt wurde, sagte der Staatssekretär des Innenministeriums, Bence Rétvári, am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Änderung werde den Tourismus und den Verkehr zwischen den beiden Ländern ankurbeln, sagte Rétvári vor Journalisten, nachdem der Europäische Rat den Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum genehmigt hatte. Außerdem werde die Transparenz der ungarisch-kroatischen Grenze es ermöglichen, dass die dort arbeitenden Polizisten andere Aufgaben übernehmen könnten, fügte er hinzu.

Rétvári sagte, der Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens sei ebenfalls sehr knapp gewesen, und nur zwei Stimmen trennten sie davon, zugelassen zu werden. Ungarn hat den Schengen-Beitritt nicht nur Kroatiens, sondern auch Rumäniens und Bulgariens immer sehr unterstützt, sagte er. Neben der Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen könnte der Beitritt dieser Länder auch den Schutz der EU-Außengrenzen verbessern. Außerdem würde der Beitritt Rumäniens den in Rumänien lebenden ethnischen Ungarn den Grenzübertritt erleichtern, sagte er.