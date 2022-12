Gulyás: Ziel ist es, die europäische Einheit zu bewahren

Die jüngste Kontroverse in der Europäischen Union hat gezeigt, dass „wenn Debatten auf Gefühlen gegenüber einem Land basieren und nicht auf Fakten, wird die Europäische Union demontiert“, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Sendung „The Bold Truth about Hungary“, einem Podcast von Staatssekretär Zoltán Kovács, sagte Gergely Gulyás, die Europäische Kommission habe ihr Konditionalitätsverfahren gegen Ungarn nach den dortigen Parlamentswahlen eingeleitet, „was politische Motivationen umso wahrscheinlicher macht.“ Ungarn habe „versucht, die Situation rechtlich zu handhaben“ und habe 17 Bedingungen mit der Europäischen Kommission vereinbart, die es dann auch erfüllt habe, so Gulyás. Daraufhin sei eine politische Debatte entstanden, der sich die EK nicht entziehen konnte, sagte er. „Wenn Fragen wie diese nicht nach den Fakten beurteilt werden, sondern danach, ob die Regierung eines Mitgliedstaates sympathisch ist oder ob sie dem Mainstream nahe steht oder nicht, wird das früher oder später die EU demontieren“, sagte Gulyás. Das Hauptinteresse der EU sollte darin bestehen, die für die Entscheidungsfindung notwendige Einheit zu bewahren, fügte er hinzu. Ungarn hat mehr als genug getan, um eine Einigung mit der Europäischen Kommission zu erzielen, „aber es scheint, dass das Gremium nicht in der Lage ist, sich eine objektive Meinung zu bilden, und so wird der Europäische Rat hoffentlich zuverlässiger im Konditionalitätsverfahren sein“, sagte Gulyás.