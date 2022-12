Krippenspiel in Nagyvázsony mit 100 Teilnehmern

Am 23. Dezember um 17 Uhr haben sie ihren großen Auftritt: 100 Laienspieler stellen einen Tag vor dem Heiligen Abend im kleinen Ort Nagyvázsony am Nordufer des Balatons die Weihnachtsgeschichte szenisch dar. Vom Kindergartenkind bis zu den Senioren haben die Einwohner des Ortes unter der Regie von József Szeles, Schauspieler am Petőfi-Theater in Veszprém, tagelang geprobt, damit die Aufführung wieder zu etwas Besonderem wird.

Im 25-minütigen, musikalisch begleiteten Krippenspiel erzählen vor der Kulisse der imposanten Nagyvázsonyer Burgruine neben Schauspielern auch Tänzer, Sänger und lebende Tiere die Geschichte der Heiligen Familie.

Nagyvázsony liegt etwa 20 Kilometer südwestlich von Veszprém und ist auch vom Balaton aus gut über Landstraßen erreichbar. Die Gemeinde rechnet in diesem Jahr wieder mit Hunderten von Besuchern. Die Veranstalter laden bereits ab 14 Uhr zu Rundgängen durch die Burganlage sowie zu Spaziergängen durch den hübsch hergerichteten Ort mit seinen drei Kirchen und mit seinen Museen ein. Anschließend können sich die Besucher bei Glühwein, heißem Tee und gerösteten Maronen wieder aufwärmen. Bei schlechten, glitschigen Bodenverhältnissen findet das Weihnachtsspiel auf dem Parkplatz Vázsonyvölgy in der Sörház utca, Ecke Rákóczi utca statt.

Das Programm ist kostenlos. Mit dem Kauf von kleinen Glöckchen können die Zuschauer aber nicht nur an einem Spiel teilnehmen, sondern den Laienspielern auch eine kleine Weihnachtsfreude bereiten.