Krippenspiel in Vörs lockt Zehntausende Besucher an

Die 480-Seelen-Gemeinde Vörs liegt unweit des Balatons im Komitat Somogy. Hier kann vom 27. November 2022 bis 22. Januar 2023 wieder das über die Landesgrenzen hinaus bekannte Krippenspiel von Vörs bestaunt werden. Am 1. Advent wurde es im Rahmen einer Messe mit Hunderten Besuchern in der Skt. Martinskirche feierlich eröffnet.

Das volkstümliche, in Originalgröße errichtete „Wunder von Bethlehem“ wurde in diesem Jahr bereits zum 74. Mal mit viel Liebe in zweiwöchiger freiwilliger Arbeit vieler Einwohner der Region aufgebaut. Das biblische Kunstwerk gilt als eines der größten seiner Art in Europa, so dass sich Vörs dank des Krippenspiels zu einem wahren Pilgerort entwickelt hat, zu dem Menschen aus aller Welt anreisen. Die Installation wird seit 1948 jedes Jahr neu errichtet und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem imposanten Werk mit einer Fläche von 60 Quadratmetern. Die Gegebenheiten der Kirche erlauben keine weitere Vergrößerung der biblischen Szene, deshalb bemüht man sich um eine besondere Herausarbeitung von Details und setzt die mitunter recht alten Figuren immer wieder neu in Szene. Viele Kisten Moos, Stämme und grüne Zweige von zahlreichen Tannenbäumen schmücken das Ensemble. Die Materialien werden von den Einwohnern der Gemeinde gespendet.

Das Krippenspiel in der Alkotmány utca 29 kann täglich von 10 bis 16 Uhr bewundert werden, am Heiligen Abend nur bis 12 Uhr. Das Gotteshaus von Vörs steht allen offen, Eintritt für die Besichtigung des Krippenspiels wird nicht verlangt.

Unweit der Skt. Martinskirche erwartet der Vörser Weihnachtsmarkt an den Adventswochenenden, zu Weihnachten sowie zwischen Weihnachten und Silvester seine Besucher. Sie haben hier die Möglichkeit, sich mit weißem oder rotem Glühwein, heißer Schokolade und heißem Tee aufzuwärmen. Als Spezialität gilt der Vörser Apfelpunsch, dessen unwiderstehlicher Geschmack auf ein Geheimrezept zurückgeführt wird.

