Ungarn begrüßt EU-Hilfspaket von 18 Milliarden Euro für die Ukraine

Ungarn hat am Dienstag auf einer internationalen Konferenz in Paris seine Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck gebracht und das Hilfspaket der Europäischen Union in Höhe von 18 Milliarden Euro für das nordöstliche Nachbarland begrüßt, so ein Beamter des Außenministeriums – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Péter Sztáray, der für Sicherheitspolitik zuständige Staatssekretär, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass 46 Länder der Ukraine auf der Geberkonferenz finanzielle und humanitäre Hilfe angeboten hätten. Er sagte, Ungarn habe der Ukraine seit Beginn des Krieges umfangreiche Hilfe geleistet. Ungarn wolle auch weiterhin dazu beitragen, dass die Ukraine funktioniere und die humanitären Schwierigkeiten gelindert würden, sagte er und wies darauf hin, dass das Land Stromgeneratoren zur Sicherstellung der Energieversorgung sowie Laptops für ukrainische Schulkinder bereitstelle. Ungarn versorge auch verwundete ukrainische Soldaten im Krankenhaus, organisiere Lager für ukrainische Kinder und kümmere sich um Flüchtlinge, sagte Sztáray und fügte hinzu, dass das Land außerdem 10.000 Tonnen Getreide nach Afrika liefern werde.

Die Energieversorgung sei für die Ukraine nach wie vor der am meisten gefährdete Bereich, sagte der Staatssekretär und wies darauf hin, dass in vielen Teilen des Nachbarlandes weder Heizung noch Licht vorhanden seien. Die Ukraine bittet daher um Generatoren, Ausrüstung zur Reparatur ihrer Energieinfrastruktur und LED-Glühbirnen, sagte er. In Bezug auf das am Montag genehmigte Hilfspaket der EU in Höhe von 18 Milliarden Euro sagte Sztáray, dass ein Teil der Mittel für die Stärkung des institutionellen Systems der Ukraine und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Rechtsstaatlichkeit verwendet werden müsse. Ungarn hält eine integrative Verbesserung der Gesetzgebung für wichtig, was bedeutet, dass sie jedem Teil der Gesellschaft helfen sollte, einschließlich nationaler Minderheiten, sagte Sztáray.