Budapest wird Gastgeber des internationalen Kinderzirkusfestivals der Ukraine

Der Budapester Hauptstadtzirkus wird am 2. und 3. Januar 2023 Gastgeber des internationalen Kinderzirkusfestivals Yaskrava Arena Dnipra sein, das normalerweise im ukrainischen Dnipropetrovsk stattfindet, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei dem 2010 ins Leben gerufenen Festival werden Produktionen von Kindern aus den ukrainischen Regionen Charkiw, Kiew, Odessa, Donezk und Saporischschja sowie aus Ungarn, der Schweiz, Italien und Mexiko gezeigt, so die Festivalleiterin Olga Oblaschowa. Die Gewinner werden an anderen Festivals teilnehmen. Die Veranstaltung gelte als Sprungbrett zu renommierten Einrichtungen in aller Welt, sagte sie.