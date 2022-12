Nagy: EU-Staaten brauchen genaue Daten, bevor sie Pestizide reduzieren

Ungarn ist zwar prinzipiell mit der Notwendigkeit einverstanden, den Einsatz von Pestiziden zu reduzieren, aber die Verbraucher müssen darüber informiert werden, wie viel mehr Lebensmittel durch die Maßnahme kosten werden, sagte der Landwirtschaftsminister am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Vorschläge der Europäischen Union werden zu einem Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion und zu höheren Lebensmittelpreisen führen, sagte István Nagy in einer Erklärung. Außerdem würde die vorgeschlagene Maßnahme die EU für Billigimporte öffnen, die mit Risiken für die Lebensmittelsicherheit verbunden sind. Daher sollte die Folgenabschätzung die Auswirkungen des Vorschlags detailliert beziffern, fügte er hinzu. Er wies darauf hin, dass die Mehrheit des EU-Rates die Europäische Kommission aufgefordert habe, ihre Folgenabschätzung mit Prognosen zu ergänzen. In ihrem Vorschlag vom Juni habe die Kommission gesagt, dass die Pestizide in allen Mitgliedsstaaten um die Hälfte reduziert werden sollten, sagte der Minister und fügte hinzu, dass die verschiedenen Positionen und Ergebnisse der einzelnen Länder in Bezug auf die Reduzierung von Pestiziden nicht berücksichtigt worden seien.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass der Vorschlag ein Verbot bestimmter Pestizide in so genannten sensiblen Gebieten vorsieht, einschließlich nitratempfindlicher Gebiete, die fast 80 % der Anbauflächen in der EU ausmachen. Der sich daraus ergebende Rückgang der Ernteerträge wäre in der derzeitigen Kriegssituation ein „inakzeptables Risiko“ und würde die Ernährungssicherheit gefährden, fügte er hinzu. Während die Gesellschaft von einer Verringerung des Pestizideinsatzes profitieren würde, müssten Gesundheits-, Umwelt- und Klimaschutzerwägungen gegen Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaft abgewogen werden, so der Minister.