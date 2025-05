Ungarn könnte für MKS-frei erklärt werden

Wenn es bis zum 31. Mai keine weiteren Ausbrüche der Maul- und Klauenseuche gibt, könnte Ungarn für MKS-frei erklärt werden, sagte Landwirtschaftsminister István Nagy am Samstag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy wies darauf hin, dass die 21-tägige Inkubationszeit der Krankheit seit dem letzten Ausbruch längst verstrichen sei. Einen Monat, nachdem Ungarn für MKS-frei erklärt wurde, könnte die Europäische Union alle Beschränkungen für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse des Landes aufheben und damit den Weg für die Wiederaufnahme der Vieh- und Lebensmittelexporte ab Ende Juni freimachen, sagte er. Nagy wies auf eine Reihe von Maßnahmen hin, die die Regierung ergriffen hat, um die Auswirkungen der MKS-Ausbrüche auf die örtlichen Landwirte abzumildern. Um die Schweinehalter in den von den Beschränkungen betroffenen Gebieten zu unterstützen, biete die Regierung Entschädigungen in Höhe von bis zu 40 % des Ab-Hof-Marktpreises in den Schlachthöfen an. Diese Maßnahme habe den Verkauf von rund 10.000 Schweinen pro Woche in der Region ermöglicht.