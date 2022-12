Ungarische Baptistenhilfe schickt 60 Stromgeneratoren in die Ukraine

Die ungarische Baptistenhilfe hat in Zusammenarbeit mit dem humanitären Programm „Hungary Helps“ 60 Stromgeneratoren und acht Wechselrichter in die Ukraine geschickt, teilte die Organisation am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Baptistenhilfe teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass sie in den kommenden Wochen 15 weitere Hochleistungsgeneratoren in das Nachbarland schicken wird. Die durch die Zerstörung der ukrainischen Energieinfrastruktur verursachte Krise verschärfe sich, zitierte die Nachrichtenagentur Tristan Azbej, den für die Hilfe für verfolgte Christen zuständigen Staatssekretär im Büro des Ministerpräsidenten. „Deshalb ist die Hilfe, die wir schicken, so wichtig“, sagte Azbej. Er sagte, dass zehn der 60 Generatoren in die westukrainische Region Transkarpatien geschickt werden, während 50 in den Vorort von Kiew gehen, der vom Krieg stark betroffen ist.

In der Zwischenzeit hat die Baptistenhilfe nach eigenen Angaben in den letzten zehn Monaten mehr als 30.000 Flüchtlinge in Tiszabecs in Ostungarn aufgenommen. Die Organisation bietet nach eigenen Angaben Hunderten von Flüchtlingen an mehreren Orten Unterkunft, Verpflegung und hygienische Versorgung. Außerdem hilft sie den Flüchtlingen bei der Arbeitssuche, bietet Wohnheimplätze für allein ankommende Sekundarschüler an und organisiert Ferienlager für Kinder.