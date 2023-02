Baptistenhilfe entsendet Rettungsteam in die Türkei

Die Ungarische Baptistenhilfe entsendet ein spezielles Rettungsteam in die Türkei, um bei den Such- und Rettungsmaßnahmen nach dem schweren Erdbeben, das das Land am Montag erschütterte, zu helfen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das internationale Team von HUBA Rescue24 und ein medizinisches Notfallteam werden am Montagabend in die Türkei aufbrechen, nachdem die türkischen Behörden um internationale Hilfe gebeten haben, teilte die Organisation in einer Erklärung mit. Das Team hat bereits seine Ausrüstung zusammengestellt und Kontakt zu türkischen Kollegen aufgenommen, mit denen es bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, hieß es.

Márk Szabó, ein Mitglied des Such- und Rettungsteams, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass das Team aus 19 Personen und zwei Rettungshunden bestehen wird. Das Team halte sich ständig über die Lage in der Türkei auf dem Laufenden, sagte Szabó, und fügte hinzu, dass sie ein aufblasbares Zelt und Stromgeneratoren mitnehmen würden. Er sagte, dass sie davon ausgehen, dass ihre Mission 7-10 Tage dauern wird, wobei sie mit den Rettungsmaßnahmen beginnen und dann medizinische Hilfe leisten werden. Das spezielle Rettungsteam der Baptistenhilfe leistete auch nach den Erdbeben von 1999 und 2001 Hilfe in der Türkei.