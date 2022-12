Ministerpräsident lobt Ungarns außergewöhnliche Leistung

Der Ministerpräsident lobte am Mittwoch auf einer internationalen Pressekonferenz die „außergewöhnliche Leistung“ Ungarns im „schwierigsten Jahr“ seit dem Regierungswechsel, wie er es nannte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Als außergewöhnliche Leistungen nannte Viktor Orbán die Parlamentswahlen, die Tatsache, dass es dem Land gelungen ist, sich aus dem Krieg in der Ukraine herauszuhalten, dem Migrationsdruck standzuhalten sowie die Fähigkeit Ungarns, die höheren Energiepreise zu finanzieren, seine arbeitsorientierte Gesellschaft zu erhalten und eine Vereinbarung mit der EU über die Gemeinschaftsfinanzierung zu treffen. Sich aus dem Krieg in der Ukraine herauszuhalten, werde für das Land weiterhin von größter Bedeutung sein, sagte er und fügte hinzu, dass eine weitere oberste Priorität darin bestehe, das Wirtschaftswachstum im Gegensatz zur Rezession anderswo in Europa sicherzustellen.

Bei den Wahlen im April hätten die Wähler die „ausländische Einmischung“ und die „vom Dollar finanzierte Linke“ abgelehnt, und er fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass sich das in nächster Zeit ändern wird“. Er sagte, die Wahl sei ein „echter Freiheitskampf für Ungarn gewesen, um seine Unabhängigkeit und Souveränität zu verteidigen“, da „internationale Akteure mit noch nie dagewesener Kraft an der Wahl teilnahmen“. „Etwa drei Milliarden Dollar standen drei Millionen Wählern gegenüber, und letztere haben gewonnen“, sagte er. Die Wähler hätten „das Wichtigste erreicht: eine stabile, fähige und berechenbare Regierung“, sagte er.