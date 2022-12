CBD Öl – Wissen kompakt

Anfangs schien es, dass CBD Öl nur ein Trend auf dem Gesundheitsmarkt ist und schnell wieder abflacht. Dies ist aber nicht der Fall. Denn mittlerweile haben viele Verbraucher erkannt, wie wertvoll das Öl mit Cannabidiol ist und bei zahlreichen Beschwerden helfen kann. Dabei ist es nicht nur dafür bekannt, dass es zur Entspannung und für einen besseren Schlaf eingesetzt werden kann, sondern auch beispielsweise bei Erkrankungen wie Herpes helfen kann.

Gleichzeitig haben Untersuchungen belegt, dass es bei schweren Krankheitsbildern wie Demenz oder Autoimmunerkrankungen für einige Patienten hilfreich ist. CBD Öl ist ein wahrer Alleskönner. Alles, was man darüber wissen muss, erklären wir hier.

CBD Öl wirkt nicht berauschend!

Insbesondere ältere Menschen haben oftmals Skepsis gegenüber CBD, da sie denken, dass es eine berauschende Wirkung hat. Schließlich wird das Öl mit Cannabidiol ja aus der Hanfpflanze gewonnen. Allerdings muss hier gesagt werden, dass es sich bei den Hanfpflanzen um Nutzhanf handelt. Dieser enthält zum einen einen sehr geringen Anteil an THC, dem berauschenden Inhaltsstoff. Zum anderen ist jedoch der Anteil an CBD sehr hoch im Nutzhanf. Des Weiteren ist es gesetzlich festgelegt, dass der THC-Anteil in Cannabidiol Produkten nur bei höchstens 0,2 % liegen darf. Ist der Anteil höher, darf das CBD Produkt nicht legal im Handel verkauft werden.

Diese Sorge haben Hersteller ernst genommen und daher CBD Produkte auf den Markt gebracht, die vollkommen frei von THC sind, um so auch der älteren Generation helfen zu können, die Beschwerden ihrer Krankheiten zu bekämpfen.

Selbst, wer CBD Öl, mit dem gesetzlich vorgeschriebenen THC-Anteil erwirbt und einnimmt, muss sich keine Gedanken darüber machen, dass er high wird. Sogar beim Verzehr von zehn und mehr CBD Öl Fläschchen tritt kein berauschender Effekt auf, da der Anteil an THC viel zu gering ist, um überhaupt einen Rausch auszulösen.

Bei welchen Beschwerden kann CBD Öl eingesetzt werden?

CBD Öl ist sehr vielseitig und kann bei zahlreichen Erkrankungen und Beschwerden zum Einsatz kommen. Bekannt ist das Öl mit Cannabidiol Extrakt hauptsächlich durch seine beruhigende und schlaffördernde Wirkung. Zudem ist es entzündungshemmend, kann Schmerzen deutlich reduzieren und ist somit bei chronischen Entzündungserkrankungen wie auch bei Schmerzen aller Art einsetzbar.

Auch bei Epilepsie, Morbus Crohn und vielen weiteren Erkrankungen kann CBD Öl hilfreich eingesetzt werden. Dies liegt vor allem daran, dass der Mensch über ein körpereigenes Endocannabinoid-System (ECS) verfügt. An dieses sind Rezeptoren angeschlossen, die mit dem ECS interagieren. Sie haben außerdem Einfluss auf verschiedene Funktionen im Körper und beeinflussen die Stimmung, die Nerven, das Immunsystem, den Verdauungstrakt und vieles mehr.

Des Weiteren hat Cannabidiol Öl einen ausgezeichneten Einfluss auf neurodegenerative Erkrankungen. Sie können durch die Einnahme der CBD Tropfen zwar nicht geheilt werden, können die Krankheiten jedoch verzögern. Zu diesem Thema müssen noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um aussagekräftige Belege vorzuweisen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Produkte mit Cannabidiol auch bei kleineren Beschwerden helfen können. Wer beispielsweise an Hämorrhoiden leidet, sollte das Öl mehrmals täglich auf die betroffene Stelle tupfen. In der Regel sind die Beschwerden innerhalb von drei Tagen verschwunden.

Auch bei Lippenherpes kann CBD Öl wahre Wunder vollbringen, da es antiviral und antibakteriell wirkt. Sobald die Lippe beginnt zu kribbeln, weiß der Betroffene schon, dass Herpes simplex wieder ausbricht. Deshalb sollte direkt, und zwar mehrmals täglich, ein Tropfen CBD Öl auf die Stelle gerieben werden. Nach spätestens drei Tagen gehört Herpes der Vergangenheit an und der größte Vorteil ist, dass das Bläschen erst gar nicht erscheint und somit auch nicht aufplatzt und schmerzt.

In vielen europäischen Ländern gehört CBD Öl zum Alltag

Nicht alle europäischen Länder haben ähnliche strikte Regularien wie Deutschland und es wird deutlich öfter eine Empfehlung von Ärzten und Tierärzten ausgesprochen. Das deutsche Gesundheitssystem setzt vornehmlich noch auf herkömmliche pharmazeutische Hilfsmittel und die Akzeptanz für CBD Produkte wächst erst langsam heran.

Hat Cannabidiol Öl Nebenwirkungen?

Jein. CBD Öl kann Nebenwirkungen aufweisen, die jedoch nicht gravierend oder gar gefährlich sind. Es kann jedoch vorkommen, dass jemand auf einen Inhaltsstoff des Produktes reagiert.

Meist treten die Begleiterscheinungen nur dann auf, wenn die Dosierung zu hoch ist. Dann kann es zu Übelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen und Durchfall kommen. Auch Müdigkeit kann auftreten. Die Beschwerden sind in der Regel innerhalb weniger Stunden verschwunden.

Tritt bei CBD Öl ein Gewöhnungseffekt ein?

Diese Frage ist definitiv mit „Nein“ zu beantworten. Die Autorin hat das SWISS FX CBD Öl über zwei Jahre am Stück genutzt und die Dosierung immer individuell angepasst. Hatte sie keine Beschwerden, nahm sie nur einen oder zwei Tropfen, kamen die Beschwerden, wurde die Dosierung auf 3 bis 4 Tropfen pro Tag erhöht.

Dabei muss man wissen, dass bei CBD Öl die Devise gilt, dass weniger mehr ist: Je weniger Tropfen man einnimmt, desto besser hilft es. Gleichzeitig ist nachdosieren problemlos möglich. Bei einigen Betroffenen sind nach der Einnahme Kopfschmerzen aufgetreten. Mit einer zusätzlichen Einnahme von einem Tropfen CBD Öl waren die Kopfschmerzen innerhalb von 30 Minuten wieder verschwunden.

Wie man sieht, ist CBD Öl sehr vielseitig und kann bei unzähligen Beschwerden, Symptomen und Erkrankungen eingesetzt werden. Dabei ist es nicht ausschlaggebend, ob man CBD Öl oral einnimmt, es auf die betroffenen Hautstellen reibt oder Cremes und Gele nutzt. Cannabidiol wirkt effektiv auf Körper, Geist und Seele, hebt die Stimmung, motiviert, bekämpft Entzündungen und Schmerzen. Zusätzlich kann es gesunden Schlaf fördern, bei der Regeneration des Körpers helfen und bei der Wundheilung unterstützen. Durch diese Vielseitigkeit sollte also jeder am Besten ein Fläschchen Cannabidiol Öl in seiner Hausapotheke haben.