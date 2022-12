Es ist immer noch möglich, ein Haus für Silvester am Balaton zu mieten

Die Nachfrage nach Silvesterreisen ist nur geringfügig zurückgegangen, obwohl sich die Reisen aufgrund steigender Kraftstoff- und Übernachtungspreise um 15 bis 25 Prozent verteuert haben. Die Preise für Flugtickets sind drastisch gestiegen, und auch die Zahl der Flüge ist geringer geworden. Auch Last-Minute-Reisen sind nicht mehr billig, da die meisten der für exotische Ziele ausgeschriebenen Plätze bereits ausgebucht sind. Am Balaton können Sie immer noch ein Gästehaus buchen – schreibt das Internetportal vg.hu.

Größere Gruppen von Freunden bevorzugen nicht nur nächtliche Partys in den Großstädten, sondern mieten auch gerne ganze Familienhäuser, meist für Gruppen von 10-12 Personen. Da die Zahl der verfügbaren Plätze abnimmt, werden die Bleistifte der Gastgeber immer dicker, wobei der Durchschnittspreis für eine oder zwei Nächte zwischen 150-350 Tausend Forint unter den Silvester-Unterkunftsangeboten liegt – schreibt vg.hu.

Sehr beliebt sind die Häuser am Balaton, die immer noch Mieter finden können, da es rund um den See eine große Kapazität an Gästehäusern gibt, und für gutes Geld öffnen viele Leute ihr Haus für einen solchen Kurzaufenthalt. Die Kosten für Heizung, Warmwasser, Nutzung der Sauna oder des Whirlpools müssen aufgrund der geänderten Vorschriften für Versorgungsunternehmen neu berechnet werden, aber da es eine freie Preisgestaltung gibt, kann jeder Vermieter den Preis festlegen, zu dem er vermieten kann, was er sich leisten kann, und natürlich auch, was er dafür bekommen kann. Die größeren Kurorte sind wegen ihrer kulturellen und gastronomischen Infrastruktur beliebt und bieten die Möglichkeit, vor, nach und sogar während der Jahresendfeier Aktivitäten zu organisieren.