Markt in Hévíz unterstützt wohltätige Organisationen

Die Adventszeit war eine Zeit der Nächstenliebe auf dem Bauernmarkt von Hévíz, auf dem jedes Wochenende für wohltätige Zwecke gesammelt wurde. Manchmal können die Besucher zwei Organisationen gleichzeitig helfen – schreibt das Internetportal zaol.hu.

Wie es bei einem Markt, der seit mehr als zehn Jahren besteht, üblich ist, stand die Weihnachtszeit wieder im Zeichen der Wohltätigkeit auf dem vollständig erneuerten Marktplatz. Die Besucher konnten Tierschutzorganisationen, Wohlfahrtsverbände und sogar den Brunszvik-Kindergarten und die japanisch-ungarische Schule in Keszthely unterstützen, die nicht nur Spenden sammelten, sondern auch ihre Aktivitäten vorstellten. Lajos Benkő, der Leiter des Hévízer Obst- und Gemüsemarktes, erklärte, dass man gerne Platz für verschiedene Organisationen zur Verfügung stelle und so deren Arbeit und Dienstleistungen unterstütze.

„Nach der bitteren Covid-Zeit ist in diesem Jahr die Ordnung wiederhergestellt, da es kaum nötig ist, Maßnahmen zu ergreifen“, sagte er kurz vor Weihnachten, und „wir nutzen diese Gelegenheit, um diejenigen zu unterstützen, die sich für andere einsetzen, seien es Kinder, ältere Menschen, Bedürftige oder auf der Straße ausgesetzte Hunde und Katzen. Der Markt in Hévíz hat während der Pandemie mehreren Familien geholfen: So haben die Landwirte Lebensmittelpakete zusammengestellt, die persönlich an Bedürftige wie Eltern, die ihre Arbeit verloren hatten, Großfamilien oder Kinder verteilt wurden. Von Anfang an haben wir z. B. Weihnachten für Tiere organisiert, und wenn wir einen Bedarf sehen, sammeln wir natürlich für Einrichtungen und für unsere Mitmenschen in Not.“

In diesem Sinne stand auch der diesjährige Advent auf dem Hévízer Bauernmarkt, wo karitative Organisationen – darunter beispielsweise die Mitarbeiter der in Gyenesdiás ansässigen Stiftung „Ganzjähriges Schenken“ – auf offene und hilfsbereite Menschen trafen. Und wie mehrere von ihnen sagten, wie in der Vergangenheit, so ist es auch heute typisch: Die größte Bereitschaft zu geben haben diejenigen, die wenig haben, aber die Stimme des Herzens hören.